5月的台北股市在連跌3天後，今(6日)終於上漲150點，分析師指出，前3天的下跌偏向技術面與籌碼面的修正，大盤要止跌回穩需要一點時間讓籌碼沈澱，今天的走勢不能說是完全止穩，但已有初步打底意味，明天的操作建議偏向觀望，不用急著去接跌深的電子股，等電子股成交比重拉高，市場氛圍比較好時再進場。

台股今日開高震盪，指數接近午盤時翻黑，尾盤拉高上漲150.92點，收在16994.36點，成交值仍有4899億元的大量，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，5月開頭前3天的股市就跌了近千點，要想1、2天就完全回來是有難度的，他認為，本周的下跌偏向技術面與籌碼面的修正，要回穩需要一點時間讓籌碼沈澱，以今日的走勢，不能說是完全止穩，但已有初步打底的味道，萬通國際副總魏明裕也認為，反彈個1、200點，應該視為跌深後的反彈。

鐘崑禎指出，台股與國際股市一樣在產業面、經濟面、資金面等都沒有太大的問題，最大的問題就是融資不斷上升，根據統計，台股的開戶數在去年底到今年農曆年前這段時間是最多的時候，依規定在開戶滿3個月之後即符合當沖資格，4、5月這批新開戶的投資人陸續取得當沖資格，市場上充滿投機氛圍，籌碼也越來越亂，因此，在連跌幾天、經過洗盤，有助當沖比例下降，投資氛圍慢慢壓抑一些，對未來繼續上攻萬八、萬九是比較好、比較現健康的現象。

從台股的結構來看，鐘崑禎表示，今天電子股成交比重占比不到45%，如果再扣掉當沖的部分，可能連3成都不到，代表沒有資金進駐，在這種情況下要想看到電子股上漲還是有難度，投資人也不用擔心像台積電這種好股票怎麼都不會漲，可以靜待傳產資金獲利出場收回後，轉向電子股，到時候電子股自然會起漲，目前的操作可能要以提早布局的心態買進，即使震盪也先放著不用管，另外一部分資金則可買進現在熱度高、在浪頭上的傳產股，但千萬不要過度追高。

魏明裕指出，台股現階段籌碼零亂，建議投資人先不要動作，靜待量縮、價穩之後，才會是不錯的出手點。由於明天是本周最後一個交易日，鐘崑禎認為明日的走勢可能跟今天差不多，也許先下後上或是先上後下都有可能，終場可能收一個跟今日雷同的十字線，成交量小幅萎縮，偏向清洗籌碼，讓籌碼更集中，他也建議明天宜偏向觀望，讓成交量慢慢萎縮，對下周台股會是比較健康的狀況。

(中時新聞網)