行政院公布三接站外推方案，國民黨前主席朱立倫今天受訪說，感謝所有關心這個議題的民眾，大家共同努力，才有「比較好的結果」，未來在野黨要監督預算有效運用。因不少網友指朱「態度轉變」、「立場與國民黨不同」，朱辦發言人凌濤今晚出面闢謠強調，「此一說明的過程並不能簡化為他同意三接外推案。」

朱立倫下午回應媒體詢問對三接站的看法時說，感謝所有關心這個議題的民眾，大家共同努力，才有「比較好的結果」，但他也很遺憾民進黨政府為何不能早做溝通，拖了時間，還要多花150多億元、還要延後2年半，他希望執政黨要負起責任，在野黨也要嚴格監督這筆錢是否真能有效運用。

凌濤今晚補充說明，對於特定人士炒作，認為「朱立倫肯定民進黨三接外推方案」，他必須「闢謠」。

他說，朱立倫下午談話表達因為所有關心藻礁議題民眾的共同努力，始終不願意調整改變作法的民進黨，終於感受到民意的強大壓力，才被迫勉強調整，「此一說明的過程並不能簡化為他同意三接外推案」。

凌濤強調，民進黨沒有及早做溝通，多花民指民膏150億，且延後兩年半，對投入的經費、花費的時間，都是急就章。作為執政黨應該要負起責任，更努力積極地找出更好的方案，作為在野黨也勢必強力監督。

(中時 )