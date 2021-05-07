譚雲福

現為公共電視印尼語新聞主播、中央廣播電台印尼語節目主持人。自1994 年從印尼來台求學後，便一直居住在這片土地。曾任台北市勞動局外籍勞工諮詢人員，這些年來在移工社群中極為活躍，已成為本地與穆斯林移工之間重要的溝通橋梁。

近年隨著東南亞移工大量來台，穆斯林社群成為台灣另一種文化風景。大家從覺得陌生、慢慢地對異國文化萌發好奇心，到逐漸理解伊斯蘭文化的生活方式，譚雲福認為，台灣多元包容的特性，不僅讓來此居住或工作的穆斯林朋友感到安適，也豐富了自身的文化內涵。

四月中的週末，台北車站大廳聚集了比往常更多的人潮，這是穆斯林齋戒月開始前的最後一個週末，當齋戒期開始，他們就得謹守日落前不飲食的規條，直至30 天後的開齋節才能解禁。來自各地的穆斯林移工，把握著稍縱即逝的時光，與家人、朋友在車站相會。

「你知道為什麼移工喜歡在車站聚集嗎？」譚雲福是從小在印尼長大的華僑，對於印尼移工的處境，有深刻的觀察與體會，他說：「移工的家人或朋友不總能在同一個城市工作，他們只能利用假日從各地前往一處相會，因此一下車就能見到彼此的車站，就成了聚會的最佳場所，而齋戒月前的週末更是他們想好好把握的歡聚時刻。」

他的語調帶著對穆斯林移工社群的溫情與理解，但他並非一開始就對這個族群帶著全然的認同感。具有印尼與華人兩種血統的他，在印尼的排華運動期間，家裡也成受災戶。雖然知道這樣的事件源自於個人不可控的歷史和政治因素，卻難免心生隔閡。直到他受僱為台北市勞動局外籍勞工諮詢人員，才讓他在協助求助者的過程中，逐漸打開心結。

「當時在工作上我得保護我的印尼國人，我因此成為大家在異鄉的寄託，所以我決定屏除成見、改為關愛。」在職期間，他除了協助調停勞資爭議或保護移工免於不良雇主的暴力對待，他最常處理的，還是源自宗教文化差異所產生的問題。例如有的本地雇主無法接受移工在家穿戴白頭巾進行禱告儀式，有時候還會要求穆斯林食用豬肉等。他期待本地民眾能更加理解伊斯蘭教的規範，「進行宗教儀式的時候，就是個人和上帝溝通的時間，只是每種信仰的方式不同而已。如果我們可以欣賞大甲媽祖繞境和耶誕節的儀式美感，那麼我們也可以試著看見伊斯蘭教儀式的背後，也充滿虔誠的動人故事。」

直至今日，大家多少對穆斯林的生活方式已有些基本認識，公共場所可見祈禱室，經清真認證的餐旅場所也多了起來，他認為台北市政府的大力宣導功不可沒。「要改變一個族群對另一個族群的想法並不容易，而台灣能在二十年間產生改變，已經算很快。」他鼓勵大家可以前往清真寺、穆斯林聚會所或是穆斯林友善場所，體驗儀式或飲食特色，透過友善交流，多體會、了解異國文化，理解並包容彼此之間的差異，其實我們的距離並不遙遠。

Chill 大使推薦─我們其實都很穆斯林（圖／譚雲福）

Chill 大使推薦─我們其實都很穆斯林

隨著越來越多的穆斯林朋友在台生活，本地文化已然增添不同面貌。透過愜意大使譚雲福的帶路，有幾處地方可以讓大家認識穆斯林文化，而當我們開始願意主動了解，會發現認同早已化解了隔閡，你我同樣都是在這片土地上努力生活的人。

＃穆斯林的心靈歸所

地點：台北清真寺

1960 年落成的「台北清真寺」，一直以來都是穆斯林在台北聚集的重要場所，譚雲福指出，近年因來台的穆斯林移工人數增長不少，在空間有限的情況下，大部分移工在開齋節當天會轉往台北車站活動，但清真寺仍會舉行禮拜儀式。民眾如有意在開齋節活動期間來訪，可隨信眾進行簡單的洗淨過程後，赤足進入清真寺內部參與活動。過程中，只要遵從男女分區、安靜觀禮即可。

若想來此欣賞清真寺的建築之美，可透過電話預約參觀導覽，台北清真寺不僅有伊斯蘭建築常見的圓頂設計，還有融合本土花磚樣式的拼磚，仿羅馬式的廊道也別有特色，值得細細品賞。對經文有興趣的民眾，也可參加假日經學班，增進對伊斯蘭教的認識。

地點：台北清真寺

時間：10:00-17:00

地址：台北市大安區新生南路二段62 號（近期整修中，外觀因搭設工棚而有所遮蔽，另因防疫，開放時間可能有變，建議先電洽再前往）

電話：02-2321-9445

# 符合清真認證的美食天堂

地點：CLC 東南亞食品百貨

位於台北車站地下街Y4 出口的「CLC 東南亞食品百貨」，販售的商品種類從化妝品、沐浴乳、調味料、零嘴和熟食，應有盡有。穆斯林喜歡來此購物的原因，除了可以在這裡找到自己在家鄉慣用的品牌，最重要的是這裡販售的全是經清真認證的食品，可以安心購買。

「台灣也有辣椒醬，但他們為什麼要引進自己的醬料？除了口味上的不同，從製作食物的鍋碗瓢盆、廚房到製作過程，都要經清真認證，接觸過非清真肉品的器具，是不可以用來烹調清真食品的；宰殺動物之前，也須誦讀可蘭經。」譚雲福解釋，在伊斯蘭的戒律中，所謂的清真有著更嚴格的規定，並非不含豬肉就可以稱為清真。而對非穆斯林的民眾而言，來此則可尋得許多東南亞食材，也可吃到現做的熟食，不妨藉味蕾認識不同民族的文化，體會異國風情。

地點：CLC 東南亞食品百貨

時間：09:30-21:30、08:30-21:30（週日）

地址：台北市中正區市民大道一段100號——台北地下街183號

電話：02-2593-0349

＃如家溫暖的伊斯蘭聚會所

地點：台北市印尼服務交流協會

位於長安西路巷弄的「台北市印尼服務交流協會」，本身也是印尼伊斯蘭教教團（Nahdlatul Ulama）在台分會。經常敞開的大門，歡迎所有家鄉遊子以及對穆斯林文化有興趣的朋友來此聚會。

穆斯林一日五禱，信徒除了可以在家進行禮拜，也可來此一同行禮。週末的晚間，常見好不容易得空的移工或學生，趕在晚禱之前來此相聚，大家洗淨臉部和手腳，接著鋪上禮拜毯，跟著教長進行儀式。晚禱之後，大家聚在一起吃頓飯，在充滿溫情的空間裡，讓隻身來台的穆斯林有了近似家的感覺。對穆斯林文化有興趣的民眾，則可透過預約來此觀禮或相談釋疑，熱情的工作人員會盡力解說，透過善意的溝通與交流，穆斯林文化不再讓人覺得陌生遙遠。

地點：台北市印尼服務交流協會

時間：週六、週日12:00-22:00，建議先電洽再前往

地址：台北市中山區長安西路40 巷10 弄13 號

電話：0972-416-022

在CLC 東南亞食品百貨，可以尋得豐富多樣的清真食品。（攝影／陳志誠）

在台穆斯林於此同做禮拜，台北市印尼服務交流協會就像他們的第二個家。（攝影／陳志誠）

暢遊伊斯蘭大千世界

作為世界三大宗教之一，伊斯蘭教因教義所孕生的文化燦爛豐富，值得深入探索。從飲食、衣著和器物等生活面向切入，是認識一種文化最便捷的方式，透過《台北畫刊》的介紹，希望大家對伊斯蘭教有更多認識。

＃品味清真的飲食之道

地點：RESTO BLAMBANGAN

品嘗傳統的清真印尼菜，是親近穆斯林生活的一種方式。印尼全國有超過86% 人口為穆斯林，因而印尼菜也多符合伊斯蘭教的戒律。除了在餐廳中不見豬肉之外，因為不主張殺生，也有許多奶蛋素的選項。

鄰近台北車站的北平西路，是人稱「小印尼」的區域，短短數十公尺聚集了十多家印尼餐廳，讓人宛如來到東南亞街市。面對琳琅滿目的餐飲店而不知從何選擇的遊客，可從「RESTO BLAMBANGAN」自助餐店開始嘗鮮，菜色多樣的熱食區裡，可以找到印尼傳統的炸蛋或黃豆天貝（以黃豆製成的發酵食品）料理，可以少量多樣的方式一次嘗得多種品項，滿足味蕾和好奇心。

地點：RESTO BLAMBANGAN

時間：10:30-20:30 ( 週一至週五)、07:30-21:00 ( 週六、週日)

地址：台北市中正區北平西路22 號

電話：02-2389-6085

＃穿戴穆斯林的生活態度

地點：Butik Ria Taipei

因為信仰的規範，服飾也成了穆斯林明顯的文化特色之一。譚雲福指出，為了包覆在信仰中認為有情慾象徵的毛髮，穆斯林女性多半得穿戴頭巾，而頭巾的包覆程度，則隨不同時期或地區而有所不同。穆斯林女性除了在進行禱告儀式時得穿上純白的服裝，在其他場合中，她們的服飾印花和配色，其實相當具有變化性，無論是素色布匹，或是繽紛的緹花織布，都各有風情，而每一個時期流行的花色也有所不同。由「Salon Ria」髮廊兼營的穆斯林服飾店「Butik Ria Taipei」，現場展示的品項不少，有意購買的民眾可在會說中文的店員協助下試穿，藉由穿著的實際體驗，更加了解穆斯林的服飾之美。

地點：Butik Ria Taipei

時間：週六、週日營業，建議先電洽再前往

地址：台北市中正區北平西路6 號

電話：0919-148-094

「RESTO BLAMBANGAN」選擇多樣的自助餐，可讓大家自由取用想嘗試的餐點。（攝影／陳志誠）

帶著油炸香味的炸蛋是符合清真飲食標準的印尼傳統菜。（攝影／陳志誠）

穆斯林女性的服飾也有自己崇尚的流行，選擇相當多樣化。（攝影／陳志誠）

穆斯林文化的紋樣別具特色，可為生活空間帶來異國氛圍。（圖／杜拜皇宮 Dubai Palace）

＃妝點花草幾何生活風

地點：杜拜皇宮Dubai Palace

伊斯蘭教因為禁絕偶像崇拜，所以生活器物上多以花朵植物或抽象幾何紋樣進行裝飾。「杜拜皇宮Dubai Palace」販售的商品多自土耳其、杜拜、阿拉伯聯合大公國進口，在這裡可以找到飾有精美紋樣的餐墊、茶具組、香爐和地毯。不同的波紋、半圓及各式圖樣，彼此堆疊交錯，規律的排列組合搭配繽紛色彩，組成令人驚豔不已的圖紋，不妨選購幾樣商品，讓充滿穆斯林文化美感的工藝精品美化居家空間。

地點：杜拜皇宮Dubai Palace

地址：台北市松山區饒河街47 號

電話：0960-992-092

本文作者：林佳蕙

(本文摘自《台北畫刊5月號640期》)

《台北畫刊5月號640期》

(中時新聞網)