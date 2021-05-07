法國參議院6日晚間以304票贊成、19票棄權、無人反對的壓倒性比數，通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，鼓勵法國政府持續以具體作為支持台灣參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。決議通過後，法國外交部國務員Jean-Baptiste Lemoyne當場重申法國政府支持台灣參與國際組織的一貫立場。

對於法國參議院首度以通過決議方式，表達對台灣參與國際事務的堅定支持，以及法國政府重申支持台灣參與國際社會的立場，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

這次的決議是由法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）及副主席葛里歐（Joël Guerriau）於今年3月27日所發起，共計30位參議員連署提出，之後更獲得參議院各黨團的一致支持。決議也肯定台灣在抗疫及經濟發展方面的成功經驗，認為台灣遭國際組織排除在外的狀態，正危害國際社會的利益，讚揚法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian）去年多次於參議院外交委員會重申法國政府支持台灣參與國際組織的立場，支持法國政府持續採取具體行動助我。

外交部表示，台法近年來在經貿丶科技、能源及創新等領域合作密切，建構雙方密切及互相信賴的夥伴關係。法國行政及立法部門多次表達堅定支持台灣參與國際的立場，也十分肯定台灣對國際社會的無私貢獻。外交部不僅歡迎法國參議院高票通過友我決議案，也將繼續與包括法國在內的理念相近國家攜手合作，持續深化雙邊合作關係，同時也將努力為台灣在多邊體系的國際參與，創造更豐富有利的氛圍及條件，不斷具體實踐「台灣可以幫忙，全世界也應該讓台灣幫忙」的共好目標。

(中時 )