美國總統拜登（Joe Biden）周四表示，公司稅稅率若介於25%～28%可能有助支應急需的基礎建設。此番發言顯示，比起他之前尋求共和黨支持其基建投資大計時所提議的，這位民主黨總統可能接受較低的稅率。

拜登在訪問路易斯安那州時表示：「我支付這項計畫的方式，是確保那些大企業不會毫無貢獻，並縮減2017年公司稅減稅措施至企業稅率介於25%～28%」。

在拜登規模高達2.3兆美元的基礎建設計畫中，其最初的提議是將美國的公司稅率從21%提高到28%。不過路透社上個月報導，一些稅務專家和國會助理透露稅率訂於25%，可能成為折衷方案。

美國前總統川普和其共和黨人在2017年推動減稅案，將公司稅稅率從35%調降至21%，但事實上許多美國大企業所繳納稅更低許多。讓這些大公司對這個超過4兆美元的聯邦預算多付一些，是拜登重建美國經濟，以減少不平等與應對中國崛起之計畫的重要部分。

拜登表示，他已經與企業執行長就加稅計畫進行協商，但未透露已經和哪些公司高層談過。除了談及折衷版的公司稅之外，拜登亦重申中國的研發支出將超越美國，他警告中國正在削弱美國的優勢。

(時報資訊)