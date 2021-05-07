以林鐵人為主角，從林鐵人的日常，帶觀眾一窺阿里山林鐵完整且真實樣貌的宣傳片《林鐵之心》獲3國際大獎。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供/呂妍庭嘉義傳真）

以林鐵人為主角，從林鐵人的日常，帶觀眾一窺阿里山林鐵完整且真實樣貌的宣傳片《林鐵之心》獲3國際大獎。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供/呂妍庭嘉義傳真）

以林鐵人為主角，從林鐵人的日常，帶觀眾一窺阿里山林鐵完整且真實樣貌的宣傳片《林鐵之心》獲3國際大獎。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供/呂妍庭嘉義傳真）

以林鐵人為主角，從林鐵人的日常，帶觀眾一窺阿里山林鐵完整且真實樣貌的宣傳片《林鐵之心》獲3國際大獎。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供/呂妍庭嘉義傳真）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處成立後籌拍首支形象影片，特別以林鐵人為主角，從林鐵人的日常，帶觀眾一窺阿里山林鐵完整且真實的樣貌，而這支《林鐵之心》近日獲第3屆英國倫敦世界電影節短片類金選獎、第6屆美國繆思創意獎紀錄片類金獎及第54屆美國休士頓國際影展紀錄片類金獎，象徵林鐵人的職人匠心已跨越國際、觸動人心。

林鐵從1912年通車迄今，沿線豐富的自然景觀與鐵道技術令人津津樂道，但焦點卻鮮少著眼於林鐵背後的守護者，林鐵及文資處在2020年特別以「安全第一、文資保存、促進觀光發展、邁向下個百年林鐵」為主軸，拍攝首支形象影片，透過運務、工務、機務等林鐵人視角及空間變換的一日敘事軸線，捕捉具渲染力的畫面，凝結出豐富的情感，《林鐵之心》2020年在林鐵及文資處成立2周年在FB粉絲專頁首播，3天觀影人數就突破17.5萬人次，迴響熱烈。

林鐵及文資處指出，《林鐵之心》用「從時間和空間看見立體的林鐵」的創意概念，大膽捨棄過往既有印象，揉合周邊環境的顏色與聲音，將被視為理所當然的細節捕捉入鏡，不僅打進歷史悠久、傳統媒體的休士頓影展評審的心，也獲得主打新媒體線上串流的英國倫敦世界電影節的青睞，足見《林鐵之心》從腳本設計到影像風格，極具國際水準。

林鐵及文資處說，這次獲得的3座獎項，皆為國際矚目知名影展。倫敦世界電影節收錄各種類型的短片與劇情片，獎項旨在評選出具有角色鮮明、感動人心與激發情感的精彩故事，《林鐵之心》獲短片類金選獎，得獎訊息將在WLFF官網上保留1年，讓世界看到林鐵人的故事。

美國繆思創意獎，以嚴格的評審體系與評判標準著稱，是眾多藝術創作者爭相角逐的獎項，《林鐵之心》通過23個國家44位專業評審的篩選，與4000件作品角逐競爭，獲得紀錄片類金獎；美國休士頓國際影展，為美國最具歷史規模的獨立影展之ㄧ，與舊金山、紐約並列美國三大獨立影展，《林鐵之心》從4500多部參賽影片中脫穎而出，獲得短片─紀錄片類金獎，實屬不易。

(中時 )