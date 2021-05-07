母親節即將到來，淡水警分局長黃南山與警友會淡水辦事處主任林清泉有感於身兼母職的女警同仁平日在工作與家庭間的辛勞付出，於今(7)日特地前往各單位贈送女警媽咪們康乃馨和蛋糕，在這專屬她們的節日前夕，除了表達對她們的感謝，也預祝她們母親節快樂及永遠青春美麗！

有別於去年母親節的精緻小蛋糕，今年特別準備一朶康乃馨與8吋的「提拉米蘇」蛋糕代表溫馨的祝福，讓收到禮物的女警媽咪們紛紛露出驚喜的表情，笑稱這「豪華」蛋糕真是最「沉重」的祝福！

警友會淡水辦事處主任林清泉表示，身兼母職的女警，除要堅守警察工作崗位外，家庭及子女亦得兼顧，充分展現了職業婦女堅強與溫柔的一面，因此特地前來獻上感謝與祝福。

分局長黃南山說，女警同仁平時為治安、交通努力之際，同時也要肩負照顧家庭及養育子女的重任，更顯辛苦與偉大，為感謝她們一年來在工作與家庭間的付出，特別在母親節前夕，代表分局對每位女性媽咪同仁，表達最誠摯的感謝與祝福，大聲對她們說「Happy Mothers day！」

(中時 )