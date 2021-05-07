美國在2016年通過《全球馬格尼茨基人權問責法》，授權政府對外國侵害人權、貪汙受賄人士實施禁止入境、凍結財產交易等制裁，如今台版的《台灣馬格尼茨基人權問責法》草案，今天上午經立法院院會宣讀後，國民黨提議退回程序委員會，儘管民進黨表態反對，但因出席表決人數不足，最後遭退回擱置。

美國在2016年所制定的《全球馬格尼茨基人權問責法》，授權總統可對任何非美國公民予以制裁，手段包括禁止入境、凍結個人或組織財產。而制裁對象，包括非法處決、酷刑或嚴重侵犯人權事件負有責任的政府官員；有嚴重腐敗或受賄行為的官員及相關人員。

民進黨立委王定宇等人，於日前提出《台灣馬格尼茨基人權問責法》草案，內容除對國內人民進行政治迫害之外，對外國施加違反民主、自由及人權的蠻橫作為，實應加以抵制。

王定宇在提案中指出，中國於2005年制定頒布「反分裂國家法」，明確表示不排除以武力併吞台灣；2015年制定頒布「國家安全法」，台灣視為中國之一部分，以違反中國國家安全為由，擅自逮捕關押台灣人；2020年通過「香港版國家安全法」，迫害香港民主人士，基於憲法保障人權，落實國際人權規範，因而提出「台灣馬格尼茨基人權問責法草案」。

該草案明訂，監察院人權委員會依職權、陳情或申請，對非我國人民針對涉及酷刑及其他殘忍之處罰者、涉及對外國或境外政府官員進行非法活動之揭露者進行調查

草案明訂，若調查認有人權侵害事實，人權委員會應移請主管機關拒絕進入我國國境；已入境者，應立即驅逐出境。情節重大者，人權委員會得為個人、法人或團體列入制裁名單與相關措施，提報法務部準用資恐防治法相關規定審議，或經審議會決議指定為經濟制裁名單。

該草案今送立法院院會審議後，國民黨團提出異議，建議退回程序委員會，民進黨團雖反對，但表決時因出席人數不足，最後依議事規則確定退回程序委員會，形同冷凍擱置。

(中時 )