台股大風大浪，航海王也受不了，雖然陽明(2609)董座看好航運景氣到第4季，但貨櫃三雄今天不敵台股賣壓，三檔9字頭盤中全部失守，萬海(2615)率先觸及跌停價格，陽明、長榮(2603)隨後也跌停鎖死。

陽明市值大增，也擠進MSCI(明晟)全球標準指數台灣成分股，雖然未來可望吸引外資被動型基金買盤進駐，董事長也強調目前海運處於多頭市場，旺到第4季絕對沒有問題。但人踩人的台股基本面再好也擋不住洪流，陽明今天5日線失守，震盪打到跌停。

貨櫃三雄第1季財報亮麗，長榮每股盈餘7.04元，陽明估計也可望達到7元，萬海每股盈餘6.62元。基本面的支撐，讓三檔股價都創下史上新高，也不約而同看到百元價位，今天也相互影響，9字頭全數失守。

全球主要航商皆表示貨櫃市場的繁榮現況至少延續至第3季， 顯示缺櫃及港口擁堵的問題於短期內尚未看到緩解；而蘇伊士運河堵船事件雖已通航，然其所衍生出的班輪延誤導致市場可用運力受限，馬士基即評估此事件將使市場運力減少20％；由於蘇伊士運河為歐洲線及部分美東航線的通行要道，運力受限加上運輸需求旺季等因素推升下，將支撐第2季運價走勢呈現易漲難跌。

(時報資訊)