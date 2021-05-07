市場調研機構IDC出具最新報告指出，儘管新冠肺炎疫情對全球經濟造成衝擊，但半導體市場在2020年仍表現強勁，且不畏市場供應短缺，今年半導體市場將加速成長。

IDC表示，2020年全球半導體營收達到4,640億美元，較2019年成長10.8%。IDC預測2021年半導體市場將進一步成長12.5%，達到5220億美元，並看好消費電子、電腦運算、5G通訊和車用半導體都將持續強勁增長。

報告指出，晶片供應吃緊的問題將持續到2021年。半導體產業將持續致力於讓不同產業的供應重新達成平衡，而產能投資將在未來幾年改善半導體產業的韌性。展望2021年，IDC認為，因採用雲端技術，以及對數據中心和伺服器的需求保持不變，全球半導體市場將持續強勁成長。

IDC旗下電腦運算半導體研究副總裁Shane Rau表示，PC和伺服器等運算系統的半導體市場在2020年成長17.3%，達到1600億美元，其成長力道已經超過整體半導體市場。PC處理器的需求仍然強勁，尤其是在價值導向型的市場。PC處理器市場在今年上半年，甚至可能全年都將保持強勁的增長動能。IDC預測2021年電腦運算系統營收將7.7%，達到1,730億美元。

2020年手機半導體市場保持穩定增長，IDC聯網和智慧手機部門研究總監Phil Solis表示，去年全球手機出貨量下滑逾10%，但由於手機採用價格較高的5G通訊晶片、每部手機的記憶體增加，以及採用更多感測器等因素，手機半導體營收成長9.1%。對半導體廠而言，2021年將是尤為重要的一年，因為5G手機將占所有手機出貨量的 34%，而5G手機半導體營收將占整體市場近三分之二。IDC預測2021年手機半導體市場將大幅成長23.3%，達到1470億美元。

消費電子半導體市場在2020年反彈。遊戲機、平板電腦、無線耳罩式耳機和耳塞式耳機、智慧錶，以及OTT串流媒體設備的銷售強勁，帶動該半導體市場較2019年成長7.7%，達到600億美元。IDC消費者半導體研究經理Rudy Torrijos表示，因消費者升級居家的數位空間，蘋果、超微和英特爾均展現驚人的成長。微軟和索尼熱賣的新遊戲主機、蘋果可穿戴式裝置的銷售持續強勁，以及由亞馬遜Alexa和谷哥Assistant管理的智慧家庭網路興起，將使2021年消費電子半導體市場將加速成長8.9%。

IDC車用半導體研究經理Nina Turner表示，車用半導體市場在2020年下半年復甦，但受到主要工廠火災和部分晶圓廠停工影響，車用半導體市場的供應短缺情況將持續到2021年。IDC預測2021年車用半導體營收將成長13.6%。

IDC半導體計畫副總裁Mario Morales表示，整體而言，隨著2019年底啟動的超級周期在今年增強，半導體產業有望迎來又一個強勁成長的一年。

(時報資訊)