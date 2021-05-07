中磊(5388)公布第一季財報，單季每股獲利0.56元，面對零組件將發揮四大生產基地彈性配置的優勢，積極滿足客戶需求。

中磊2021年第一季合併營收為95.98億元，較去年同期營收68.02億元，年成長達41%，首季營收創歷年同期新高紀錄。合併營業利益為1.74億元，較去年同期營業利益1.08億元，年增61%。歸屬母公司稅後淨利為1.39億元，較去年同期淨利0.87億元，大幅成長60%。以加權平均股數250百萬股計算，第一季合併稅後每股盈餘為0.56元。

中磊表示，疫情加速數位轉型，全球頻寬升級需求強勁。中磊受惠於遠距商機持續暢旺，加上菲律賓新廠產能提升，有效控制農曆春節影響因素，第一季營收表現亮眼。面對零組件供應緊俏，中磊發揮彈性製造優勢積極因應，目前集團建置於台灣、大陸、菲律賓及印度等四地生產基地，靈活調配以滿足客戶需求。為強化全球策略化佈局，除北美及歐洲等既有主力市場外，更積極拓展拉丁美洲、印度、東歐及東南亞等新興市場，電信市佔率持續攀升。

中磊對於5G所帶來的新商機樂觀以待，將持續投入新產品如，包括光纖接取設備、DOCSIS 3.X設備、遠端監控設備、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台、智慧物聯網設備等應用，將陸續貢獻今年營收，整體營運動能成長可期。

(時報資訊)