氣象局表示，周日（9日）母親節各地大致能見到陽光，僅部分地區有局部陣雨、午後雷陣雨。(氣象局提供)

中央氣象局表示，周末假期各地都是偏溫暖到炎熱的天氣，甚至南部部份地區會出現36度高溫。這兩天雖然有到鋒面在台灣北部海面上通過，但對台灣整體影響不大，因此周日（9日）母親節各地大致能見到陽光，僅部分地區有局部陣雨、午後雷陣雨。

氣象局表示，明天（8日）鋒面位在琉球群島向西南延伸經台灣北部海面到華中、華南一帶，因此台灣仍處於鋒面的暖區，各地大多為多雲時晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區及大台北地區需留意有局部短暫雷陣雨，南部清晨也有零星降雨發生。

溫度方面，各地高溫能到29-34度，低溫約22-24度。氣象局提醒，明中午前後台南市、高雄市，及屏東縣近山區或河谷，有出現36度高溫的機率，請注意。

氣象局粉專「報天氣」今公布周末母親節天氣，整體來看，由於鋒面位置仍位在台灣北方海面，各地天氣多雲到晴，東半部雖有局部雨勢，但時間並不常，大台北地區及西半部山區則需留意午後至晚間的局部雷陣雨，西半部沿海地區清晨有零星陣雨。

吳德榮於《三立準氣象-老大洩天機》專欄指出，這波鋒面在周末最靠近台灣，之後就會逐漸遠離，由於台灣屬於高壓的範圍，整體降雨機率都比較少，連大範圍的強降雨幾乎不太容易發生。氣象專家研判，未來十天以上，都會是非常炎熱高溫的天氣。

(中時新聞網)