近日天氣炎熱，全台各地皆出現30度以上高溫，連帶引起用電需求上升。台電表示，11日瞬時尖峰負載達到3599.3萬瓩，創下今年用電新高，也是歷史五月用電第5高，供電方面因水情不佳連帶影響水力發電減少。台電強調，預計今年夏季用電尖峰可能再創新高，台電已充分掌握供電情勢，努力維持穩定供電，也盼望民眾共同節約用電。

台電說，今年用電需求呈現一路攀升趨勢，除因疫情因素，民眾轉為國內消費，且外銷暢旺，加上近日天氣炎熱，連帶讓國內負載不斷成長；供給方面，受到水情不佳影響，今年第1季水力發購電量為5.6億度，較去年同期6.7億度，減少了近16%。面對第2季水力發電，台電亦不敢過度樂觀預測。

台電指出，11日14時19分瞬時尖峰負載達到3599.3萬瓩，創下今年用電新高，也是歷史五月用電第5高，尖峰時備轉容量率約10.03%，備轉容量361.1萬瓩，雖供電燈號維持綠燈，但近日天氣持續炎熱，仍籲請民眾共同節約用電。

台電強調，為因應用電呈現上升趨勢，且預計今年夏季用電尖峰可能再創新高，台電已充分掌握，做好準備，努力維持穩定供電。面對即將而來的夏季用電高峰，除今年將有民間電廠新機組商轉及新增再生能源接棒補足，台電也全力進行各項機組大修或檢修工作，務求在夏季尖峰來臨前上線，現階段台電也會調度狀況好、效率高的機組上線發電，預估仍可達成穩定供電目標。

除短期確保供電穩定之外，電源開發也需超前部署。為長期兼顧穩定供電及增氣減煤目標，台電也於北中南各地推動燃氣機組興建計畫，其中協和電廠目前正積極推動環評，通霄電廠則已於近期通過環評審查，而大潭電廠及興達電廠目前正全力趕工施作，唯獨台中電廠興建燃氣機組計畫雖早已通過環評審查，卻因臺中市政府要求再辦理都市設計審議，故自去年3月向中市府掛件，惟至今仍未獲通知召開都審會議，造成環評通過卻尚未進場施工現況。為此，台電一再籲請臺中市政府支持台中電廠增氣減煤計畫，以達成穩定供電及環境保護的目標。

(工商 )