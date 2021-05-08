去年下半年開始，全球出現缺櫃、塞港狀況，航運產業進入前所未有的高峰，根據美國進口數據與庫存量顯示，進口需求持續上升，第二季的增幅仍然強勁，且整年的熱度有機會維持去年底的高檔。

根據Freight Waves報導，美國供應管理協會（ISM）的庫存指數跌至28.4，是1997年該數據問世以來的新低紀錄，甚至比疫情大流行前2019年的62.4還要低，顯示美國企業的缺貨情形並沒有改善。

ISM也針對各企業的庫存量進行了解，有零售商曾向他們表示，「許多市場都出供需失衡，且需求似乎持續增強，恐怕會導致供應鏈出現更長期的中斷。」

美國海關提供的進口數據也呈現暴量狀況，今年至今的進口量與去年底解封後相近，並沒有出現回落，同時第二季後客戶預訂量持續增加，從2020年5月開始該數據都維持上升。

航運業界原先預估下半年狀況就會開始消退，但根據Q2的進口數據預估，接下來的三個月會維持強勁增加，同時整年的進口量有機會維持去年底的高檔狀態。

德意志銀行貨運與物流分析師Amit Mehrotra則表示，美國還需要很長一段時間才會能完成庫存補充，因此進口需求不會下滑，甚至會比多數人想像的還要強勁。

(中時新聞網)