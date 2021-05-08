台北市交通局今早舉行Youbike2.0營運記者會，與會來賓中有悠遊卡公司總經理邱昱凱，卻不見一卡通代表，更傳出一卡通被北市府暗示「不要來」。交通局長陳學台澄清，由於Youbike2.0和票證公司關聯不大，本來就沒在邀請之列，但不清楚微笑單車是否有邀請對方，強調一卡通被卡之說只是誤會。

Youbike2.0今天正式啟用，各單位也被邀請參與開幕記者會，卻傳出一卡通董事長被北市府暗示不要來，台北市長柯文哲對此不願回應，但陳學台時澄清，這是一場誤會，本來交通局就沒邀請票證公司，畢竟2.0啟用跟票證公司沒有太大關係 ，因此未在邀請之列，他猜測微笑單車公司可能有跟一卡通邀請，所以是誤會。

微笑單車發言人劉麗珠則說，她不清楚此事為何，因為他們邀了很多廠商伙伴，不曉得為什麼會有這個傳聞。至於邱昱凱為何出席，邱則解釋，現在市民若想使用YouBike 2.0 APP掃碼借車，已可綁定悠遊付授權付款，此服務目前已正式上線，他也是昨晚才被通知要出席，關於一卡通的事他毫不知情。

(中時 )