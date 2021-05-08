台中一名李姓女子長年與洪姓鄰居相處不好，2019年李女竟在洪男的臉書發現4篇謾罵她的貼文，指她是「惡鄰」、「貞子」，還找來一名友人助陣說她「厚細」，揚言要送汽油，李女不甘遭侮辱，氣得一狀告上法院求償。台中地院近日審結，判洪男須賠償2萬元。

判決書指出，李女主張與洪男為多年鄰居，兩人因地界與隱私權等爭議產生嫌隙，她在2019年9月間瀏覽洪男的臉書，一看才發現洪男在個人臉書上發了四篇的文罵她，包括，「不知偷窺狂還是裝神弄鬼的惡鄰居」、「住家後面的李XXX惡鄰居…是另（令）人討厭的惡鄰」、「妳X媽的站在那夏（嚇）人，自以為是貞子嗎？」、「這位李XX偷窺狂，妳是時間到就想偷窺嗎？」等語。

不僅如此，李女控訴，洪男還找來一名蒲姓友人助陣，在貼文的留言區寫下，「厚細！（台語）」、「OK！明天送給他一桶汽油加一支番阿火（台語）！幫我帶回企（去）給她」等語，導致她擔心有人身安全而心生恐懼，致患失眠症，因此向洪、蒲兩人提告求償25萬元。刑事部分，經台中地院簡易判決審理，洪男依涉犯公然侮辱等4罪，應執行罰金1萬元。

對此，洪男聲稱，他與李女住家僅一牆之隔，李女在他尚未搬入前就2次騷擾住家，還在他搬入後裝監視器，時不時還站在圍牆後窺視他的家，導致他和他的家人備受驚嚇，曾經報警處理卻無下文，他身為一家之主憂心家人之餘才在臉書上發文，發完就刪了，辯稱自己是合理宣洩，非惡意更非辱罵李女。

蒲男則辯稱，他曾耳聞洪男與李女的情形，以朋友立場才在他的貼文下以開完笑的方式留言，希望能藉此緩解洪男不好的情緒；蒲男也表示，自己與李女本不相識，實在沒有恐嚇的主觀意圖。

法官認為洪男的臉書發文使人難堪，又讓該人社會評價受到貶損，考量此案在刑事部分被判罰金1萬元，並酌情李女的名譽受損事宜，判須賠償2萬元精神撫慰金，其餘要求駁回。另，蒲男的部分，因李女並無法舉證有造成健康損害，外加刑事部分無罪，因此駁回賠償請求。

(中時新聞網)