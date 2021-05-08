小煜忍痛登台。（果陀劇場提供）

小煜導演梁志民（右）為小煜加油打氣。（果陀劇場提供）

小煜收到粉絲應援的餐點。（果陀劇場提供）

小煜抱傷登台。（果陀劇場提供）

日前因追趕公車，導致膝蓋錯位的楊奇煜（小煜），正在巡迴演出果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，敬業的他，堅持負傷上台，劇組一收到消息，除了評估傷勢外，也緊急為戲份最重的他，以不變動劇情的方式，調整部分台詞、走位及舞蹈，讓小煜真實發生的狀況融入角色中。

小煜目前只能靠拐杖行動，因此劇組也將拐杖合理入戲，成為演出的道具。日前在高雄首演時，小煜拄著拐杖邊演邊跳，最擔心是止痛藥的影響，很怕自己撐不住在台上會忘記歌詞跟動作，所幸平常跟夥伴都很有默契，沒有漏掉任何部分，演完後有鬆一口氣的感覺。

他也開玩笑說：「高雄場觀眾看到的演出保證沒縮水。」演出結束謝幕時更獲得滿堂采，觀眾掌聲不停，為整齣作品的完整演出給予高度讚賞。

曾有過兩齣舞台劇演出經驗的小煜，提到這次挑戰演出《生命中最美好的5分鐘》男主角的戲份十分吃重，幾乎有一場戲50分鐘沒下臺過。

這不是果陀劇場第一次遇到演出有緊急突發狀況，以前遇過演員腰傷、痛風、盲腸炎，甚至在台上演出時撞到腦震盪。有危機處理經驗的導演梁志民，這次仍鎮定說「冷靜處理就是」。小煜的台詞講著：「我前幾天追公車時腳受傷了，過幾天就會好了。」讓追趕公車拐傷的狀況成為劇中角色的突發狀況。

等演出結束，他將安排開刀行程，修補受傷的半月板、十字韌帶，希望將來能夠以全新健康的樣貌呈現給觀眾。接下來還有5月15、16日在臺中中山堂、29、30日在桃園展演中心、7月30至8月1日台北城市舞台巡演。購票可洽TixFun售票網。

(中時 )