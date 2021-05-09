Dalton送給徐若瑄的母親節禮物，除了有手寫信，還有照片和手作黏土耳環和項練。(翻攝徐若瑄IG)

徐若瑄為了工作在台灣待了兩個半月，日前結束工作回到新加坡過母親節，她8日在IG表示，「一回新加坡就昏睡了一天，好像把2個半月工作日夜顛倒的累都補回來了」，她昏睡到一半，6歲剛下課的兒子Dalton悄悄走進來，溫柔地搖醒她對她說：「媽咪母親節快樂，我很愛你！這是我自己寫的卡片、還有我自己做的禮物喔，但是要小心這個禮物不能碰到水。」

Dalton在信中寫道：「親愛的媽媽我愛妳，感謝妳帶我買玩具、每天接送我上學，帶我吃好吃的食物，陪我讀書和玩，和媽媽在一起特別幸福和開心！長大了我會保護媽媽，讓妳天天開心。媽媽辛苦了！母親節快樂！」並附上自己的照片與手作的黏土耳環及項鍊。

兒子的母親節卡片和禮物讓徐若瑄直呼「淚在眼角藏起來」，她感動對兒子說：「謝謝Dalton，我的小情人，這是媽咪這輩子的第1個黏土耳環和項鍊～我會好好珍藏絕對不會碰到水，然後我也很愛很愛很愛你，有你就是上天給媽咪最棒的禮物了～你做的禮物就是媽咪的無價之寶。」

(中時 )