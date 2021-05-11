徐乃麟遭貼「輸不起」標籤4年 談國罵飆唐從聖事件：釋懷到入土

徐乃麟、曾國城主持《天才衝衝衝》11日舉辦記者會，開心慶祝節目15周年。徐乃麟表示自己15年來都沒漲價，中間雖然有要求過加薪，但被製作單位以「共體時艱」為由婉拒，讓他不僅感慨物換星移，「環境不一樣，若收視率好、得獎，我會說『那就不要做啊』威脅漲價，因為別台會來高薪挖角，現在物換星移，有得做就不錯了。」

徐乃麟也自嘲主持下來印象最深刻，就是他在棚內飆罵唐從聖一事，當時影片外流引起軒然大波，他也立刻出來道歉，現在已經5年過去，他也早已釋懷，「釋懷到我入土為止！人生沒有什麼大不了」，還轉念順勢推出「輸不起」拌麵，他說自己的脾氣來得快去得也快，但也因為這件事改變了不少，「這件事對我來說反而是好事，以前我工作態度很好強，現在人生就順其自然，不用太強求」。

曾國城則提到，節目邁入第10年時，覺得好像遇到瓶頸，曾思考過「還能做多久」，因為當時節目單元變化比較慢，不像現在每個月都在換新單元，又有新的生命力加入，「這是一個很好的契機跟轉機」。徐乃麟也說的確動過請辭念頭，但不敢開口，「脾氣上來的時候，後來又自己走回來，退一步海闊天空啦」。

而該節目曾二度敲響金鐘，但徐乃麟都未參與，被問到若今年入圍是否會出席時，他依舊表示不會，他認為細項太多，「我覺得很莫名其妙，任何頒獎應該是越來越精緻、越來越好，分類的不倫不類，實在是多此一舉」，也希望把機會留給晚輩們，接著形容金鐘獎就像一個大型派對，「我覺得一點意義都沒有，花那麼多錢，還都是政府的錢，真正鼓勵到什麼？我沒看到」，並稱這些錢應該要花在從業人員身上，發揮到實質效用才對。

(中時 )