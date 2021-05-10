立榮班機爆胎跑道關閉 金門400名旅客受影響 17:052021/05/10 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立榮航空1架台北飛馬祖的班機因主輪爆胎折返，松山機場跑道關閉停止起降，台金線有4架次約400名旅客受到影響。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立榮航空1架台北飛馬祖的班機因主輪爆胎折返，松山機場跑道關閉停止起降，台金線有4架次約400名旅客受到影響。（讀者提供） 金門航空站主任洪念慈表示，松山機場在下午2時30分開場以後，尚義機場也跟著恢復正常起降。（讀者提供） 立榮航空1架台北飛馬祖的班機因主輪爆胎折返，松山機場跑道關閉停止起降，台金線有4架次約400名旅客受到影響，下午3時以後才逐漸恢復正常。 金門尚義機場在上班日旅客通常不多，但因近來國旅帶來遊客人潮，在立榮航空上午爆胎迫降，松山機場緊急關場之後，立榮和華信各有2班飛台北，約400名旅客受到影響。 金門航空站主任洪念慈表示，松山機場在下午2時30分開場以後，尚義機場也跟著恢復正常起降，讓以觀光團居多的旅客鬆了一口氣。 日航證實 29人從印度返台已降落松機 29名印度台商返國 3人有症狀急送醫 (中時 ) #爆胎 #400 #名旅客 #影響 #松山機場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工紙雙雄 挑戰陸廠巨無霸 04:102021/05/10 財經要聞 8851公里輸油管被駭客攻擊關閉 美18州進入緊急狀態 12:172021/05/10 國際 罹難者家屬懇談會 台鐵提代位求償 04:102021/05/10 政治要聞 小家庭輕鬆洗 桌上型洗碗機夯 04:102021/05/10 時尚消費 直擊立榮班機空中拖胎皮飄盪迫降松機 爆胎原因曝光 12:542021/05/10 社會 29台僑從印度經日本轉機返台 預計11：20抵松山機場 10:442021/05/10 生活 《汽車股》汽車關鍵零組件接單佳 和大4月營收年增2.31倍 10:182021/05/10 財經 立榮航空降落南竿爆胎1輪掉落 緊急飛返松機迫降人機均安 11:352021/05/10 社會 清零計畫2.0恐害多數航班停飛 華航稍晚回應 15:212021/05/10 生活 北巿警界三亂風波 陳家欽：沒找過柯P也沒要換陳嘉昌 14:062021/05/10 社會 燁聯副總顏志榮：整體產銷不受影響 11:552021/05/10 財經 生活熱門新聞 爆群聚20天找不到傳染鏈 華航機師全數召回檢疫 - 生活 梅雨不來颱風先現蹤 熱帶擾動發展時間曝光 - 生活 連10天飆高溫 大範圍降雨何時出現？氣象局給答案 - 生活 雷達回波「紅紅一大片」卻沒下大雨 超慘原因曝光 - 生活 華航再增確診 陳時中召開緊急會議 取消到立院備詢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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