立榮航空1架台北飛馬祖的班機因主輪爆胎折返，松山機場跑道關閉停止起降，台金線有4架次約400名旅客受到影響。（讀者提供）

金門航空站主任洪念慈表示，松山機場在下午2時30分開場以後，尚義機場也跟著恢復正常起降。（讀者提供）

立榮航空1架台北飛馬祖的班機因主輪爆胎折返，松山機場跑道關閉停止起降，台金線有4架次約400名旅客受到影響，下午3時以後才逐漸恢復正常。

金門尚義機場在上班日旅客通常不多，但因近來國旅帶來遊客人潮，在立榮航空上午爆胎迫降，松山機場緊急關場之後，立榮和華信各有2班飛台北，約400名旅客受到影響。

金門航空站主任洪念慈表示，松山機場在下午2時30分開場以後，尚義機場也跟著恢復正常起降，讓以觀光團居多的旅客鬆了一口氣。

(中時 )