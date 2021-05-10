蔡佳麟（左）捐150萬個唱盈餘助弱勢。（詠丞建設提供）

台語歌手蔡佳麟將於7月24日在台中舉行「愛麟幸福」公益演唱會，正為個唱備戰的他，提前預支個唱盈餘總計150萬元，日前探訪台中育嬰院、十方啟能教養院與霧峰瑪利亞教養院等3個弱勢團體。這次他探望罹患重症、重殘的天使們，除了陪伴歡聚還現場獻唱，不少粉絲熱情合唱互動，讓他感動得當場飆淚，「在他們純真的眼神中，我完全能感同身受，最支持我的二哥從小因為高燒，肢體重創坐著輪椅，但他卻是我歌唱的動力與精神支柱」。

他8歲起就習慣揹著哥哥到處走，面對同學們的好奇，總會大聲回「他不重，他是我哥哥啦」，也因為二哥的鼓勵，他的歌唱路才能走到今天，這次為公益而唱，也是為二哥而唱；他過去也經常拜訪老人會、監獄等，此次蔡一到院內先跟大家開心合唱〈愛拚才會贏〉，蔡佳麟說：「心中真的很感動，就這樣的淚汪汪的跑完每個行程。」愛麟幸福公益演唱會，購票洽年代售票系統與四大超商。

(中時 )