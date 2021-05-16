【愛傳媒葉毓蘭專欄】5月13日司法及法制委員會，排審我的提案廢除對院、檢、警關係極度不對等的「調度司法警察條例」。

我在這次委員會質詢時，也用現行防逃機制中院檢與警方的關係，直陳了目前調度條例讓院檢可以將諸多自身任務都甩給警察的弊端，如果真的這樣愛用警察，就給予警察司法津貼吧！我們都已經審查「太空發展法」了，調度司法警察依舊停留在「殺豬公」的年代，仍在用民國34年不符時宜的法規！

首先我質詢有關參加情報人員訓練被退訓的周女，竟被以違反「國家情報工作法」移送洩漏正副主任姓名一事。

此事是周女在PTT上爆料受訓期間遭霸凌、性騷擾、做假資料等不法情事，但因為爆料披露國安局訓練中心正副主任的姓名、化名，而被國安局移送法辦。

其實，國安化名是半世紀前、在敵後、在淪陷區不得不使用的保護情報人員的落伍做法，機關內部、到立法院備詢時，這些分明不是情報所需，還在使用化名，是在騙人、還是在卸責？

我就揭弊者保護的法律草案請教法務部次長，也就公務員服務法草案請教銓敘部長，這樣揭發機關的弊端，在未來修法政策方向，該如何保障揭弊者。

警察同仁都很關心的廢除調度條例，實務上的做法就是院檢發了一份公文，要求派出所負責某一被告的執行防逃機制，之後就完全置之不理，甚至有防逃失靈，員警被懲處，但依刑事訴訟法第116條第1項第1款，應該主責的司法機關卻完全沒事。

我們從大陸華為財務長孟晚舟被捕時，加拿大法庭所實施的防逃機制來看，就可以知道我國主責防逃的法務部，是如此的怠惰。

孟晚舟被法庭要求支付1000萬加幣保證金、交出護照、在限制區域活動還有宵禁（11點至早晨6點）、自費的保安監督，甚至還有電子腳鐐科技監控。

反觀我國呢？108年7月修法增訂科技監控的防逃設施，109年8月相關子法才制定完成，硬體設施的監控中心更是本月才在試營運！

可見警察實在是太好用，等到修法要求院檢要負起防逃機制責任時，執行還在牛步，因為什麼事情都可以推給警察！

監察院108年針對陳偉志棄保做出調查報告，99年針對前彰化議長白鴻森棄保也早就作出糾正案，一再強調法務部有必要盤點法律，該修法就修法，單是要求警察行政監督，比不上更具體、更嚴厲的棄保懲罰，調度司法警察條例也應該加以檢討。

10年過去了，法務部依然不動如山，蔡政次只會耍嘴皮子說開過什麼會、都有檢討進度，繼續違法濫權把責任推給警察，無視警察的痛！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)