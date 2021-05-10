USAGii無厘兔戴著兔頭造型頭盔表演。（深宏文創提供）

爲慶祝USAGii無厘兔的首張EP《貓奴》登陸全球數位平台滿月，經紀公司特別送上6位數新台幣打造的二代兔頭造型頭盔，問起第二代兔頭造型頭盔與第一代成品的差別，USAGii無厘兔解釋：「其實兩代頭盔比較大的差異是就是『輕量化』這部份，因為我表演的時間也比較長，可能每次都會是1、2個小時的秀，所以『輕量化』對我來說是蠻重要。」不僅如此，這次還在眼睛的LED部分增加3組符號，可將歌曲裡喜怒哀樂情緒表現出來，傳遞給台下舞客。

USAGii無厘兔還透露自己很崇拜Deadmau5、Marshmello、Daft Punk這些也戴著造型頭盔的國際前輩DJ們，「我自己戴頭盔的感覺是比較期許自己像一個電玩角色、或是一個二次元的動漫角色。戴上頭盔的時候，視野是比較不一樣的。其實站在台上是可以跟這些前輩DJ們擁有一樣的感覺，除了感覺自己蠻酷的，也會帶著一種更放得開的心情在做表演」。

《貓奴》同名主打歌日前獲選，將在5月第3周周末連續3天(05月21日至05月23日)在花博公園流行館登場、全台第1場以「喵星人」為主題的嘉年華祭典：「瘋貓祭」的活動主題曲，USAGii無厘兔開心透露：「我本身也是貓奴。我很喜歡貓，我自己家養了3隻貓，我很喜歡貓咪們不可預測的個性，可能跟我自己的個性也有點像，就也蠻無厘頭的。」

(中時 )