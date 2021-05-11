11日，日本股市早盤大跌，利空就是美國科技類股大跌，加上日本國內新冠疫情有加溫趨勢，日經225指數早盤收28,705.95點，大跌812.39點，跌幅2.75%。東證股價指數早盤暫收1,913.62點，下跌38.65點，跌幅1.98%。

除了科技類股表現遜色外，一些成長型的景氣循環股，因市場擔心通膨會吃掉獲利，也成為拋售對象。

日本社會現正被新冠病毒，搞得是一片雞犬不寧。除了又延長緊急狀態外，社交活動一直受限的民眾，已經顯得相當無奈。日本共同社報導，有些地方政府首長，極力要求中央再實施更嚴厲的措施，以有效抑制疫情惡化。

IwaiCosmo證券認為，市場整體氛圍不佳，在現在科技股大跌同時，一些景氣循環股應該會上漲，沒想到也跟著走弱。再加上日本新冠疫情沒有緩和跡象，也讓市場找不到進場理由。

重量級科技股下跌，軟銀狂跌6.1%，東京威力科創跌4.08%，TDK也跌5.8%。

鹽野義製藥漲0.1％，因據傳可能會在2021下半年，開始供應新冠疫苗。

電信業者NTT漲1％，是東證核心30中漲幅最大的，其次是KDDI漲0.26％。同時，軟銀表現最差，其次是第一三共製藥跌4.07％。

日經225指數中，至少有210個成分股都是下跌的，上漲僅約15個左右。

(時報資訊)