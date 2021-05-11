受諾富特、華航事件影響，中央流行疫情指揮中心昨宣布啟動清零計畫2.0，將全數機組員召回檢疫，形容停飛。行政院長蘇貞昌今表示，清零2.0雖然會衝擊華航1、2陳的運量，但他們還是願意，再辛苦也要撐著國家的經濟，請大家體諒華航的辛苦。

蘇貞昌進早前往中央流行疫情指揮中心，對於清零2.0，他表示，今天一早華航董事長和陳時中部長都在政院開會，我們也把桃園市長等等找來開第2波的會，今天我來指揮中心已經是第4個行程，我們整個個方面都努力在做。

過去1年多，很多航空公司破產，還要國家拿錢出來，但蘇貞昌表示，我們的華航卻能賺錢，非常不簡單。很多機師也是不停在管制的循環中，肩負起疫苗的輸送、物資進出口的責任。台灣經濟好 ，出口特別多，1個月達幾百億美金，其中空運佔一半，華航佔一半，非常辛苦。

蘇貞昌表示，難免極少數的人一時沒有做到位，我們要求雖然辛苦也要到位。從另一角度看，要請國人知道，華航在辛苦中，絕大多數都是撐著的，他們的辛苦，我們要體諒。指揮中心要求華航更嚴格，確實影響機組員的運作和國家的進口出口，更影響工商的發展和世界供應鏈。

蘇貞昌表示，昨天華航總經理有來政院開會，今早指揮中心也來，從各個方面盤點，華航也願意繼續努力撐著，雖然會對運量衝擊1、2成，但他們還是願意再辛苦還要撐著國家的經濟、台灣在世界中的重要供應鏈。請大家，有做的不好的地方指教，我們再改進，而我們努力在做的地方，請大家多給支持體諒，畢竟我們都是同舟一命的。我們缺的不是風涼話、鞭打、苛責，而是點出不好的地方，我們謙卑，努力改進。

(中時 )