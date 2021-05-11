中國國家統計局今(11日)公佈第七次全國人口普查主要資料結果。其中，全中國具有大學文化程度的人口為2億1836萬人；與2010年相比，每10萬人中具有大學文化程度的由8930人上升為15467人，15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08％下降為2.67％。

大陸31個省區市共14億1178萬人，與2010年（第六次全國人口普查資料）的13億3972萬人相比，增加7206萬人，增長5.38％，年平均增長率為0.53％。人口10年來繼續保持低速增長態勢。

31個省份中，人口超過1億人的省份有2個，分別為廣東（126012510人）和山東（101527453人）。在5000萬人至1億人之間的省份有9個，在1000萬人至5000萬人之間的省份有17個，少於1000萬人的省份3個。

(中時 )