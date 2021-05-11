參山處「2021南庄花卉節」開跑 圖：參山國家風景區管理處╱提供

【旅奇傳媒/責任編輯-謝筱華】疫情期間國旅正夯，由交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦的「2021南庄花卉節」於5╱1開跑，展期長達一個月。

今年特別邀請3位國際知名藝術家，於南庄遊客中心、南江水岸公園及情人巷打造3處大型花卉裝置藝術，同時與在地社區居民共創佈置20處花卉景點，每個週末也舉辦花卉系列活動，包含戶外美食饗宴「花卉餐桌音樂會」及結合在地文化的「花卉有感主題體驗」等等，精彩可期。

參山處連續第3年舉辦南庄花卉節活動，將配合景觀營造逐步打造南庄的花街巷弄，成為媲美歐洲阿爾卑斯山的浪漫小鎮。南庄是觀光局遴選百大經典小鎮，也是旅遊作家劉克襄眼中「慢城中的慢城，小鎮中的小鎮」，觀光局將與客委會、原民會、水保局及林務局等跨部會合作，密切結合縣府與公所以及在地產業共同打拼，現在把國旅客人帶到南庄，國門開放之後，要讓國外的觀光客都來體驗南庄的浪漫風情。

邀請全台遊客5月到南庄來看花，感受南庄花街巷弄浪漫的氛圍。南庄鄉是國際慢城之一，希望在中央與地方的努力之下，將南庄各個景點都用花卉來點綴，將南庄花卉節打造成為苗栗縣代表性的活動。

今年花卉裝置藝術分布於南庄遊客中心舞台區、南江水岸公園以及沿著通往情人巷的路徑陳設妝點，包括林惠理的「花想彩現」作品以植栽花卉為主要創作媒材；楊海茜的「繁花足跡」以七彩編織一針一線勾勒出花卉圖案，再搭配立體的垂球呈現；曾俞瑄作品「與竹共舞花道間」設於南庄老街情人巷，沿著通往情人巷的路徑陳設妝點，吸引遊客，進入繽紛的花徑來拍照打卡。

此外，參山處也特別規劃「花卉之星計畫」，透過專業花藝師，以「導師制」輔導南庄在地商家及團體共同創作與發揮創意，透過花卉點綴南庄20處花卉亮點。

▲5月每週末到訪南庄有一系列花卉活動 圖：參山國家風景區管理處╱提供

5 月份花卉活動

★ 5╱1「花卉餐桌音樂會」

★ 5╱2、5╱8、5╱9「擴香小盆栽」

★ 5╱15、5╱16「乾花香氛蠟燭」

★ 5╱22、5╱23「天然植物客家藍染」

★ 5╱29「花朝月夕」餐桌饗宴

(中時新聞網)