苗栗縣政府因應出現感染源不明的本土病例，可能使社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第2級，並配合中央疫情指揮中心，對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施；至於畢業典禮及既定活動、共餐據點等，因應措施將於12日早上召開跨局處會議研議因應方案後再發佈。

苗栗縣政府衛生局指出，苗栗縣相關限制措施如如下：

1.避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，大眾運輸禁止飲食，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

2.營業場所、公共場域及所有集會活動，務必落實並保持社交距離 全程須佩戴口罩，嚴格執行「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管 制、總量管制、動線規劃等措施，無法落實前述措施之場所及活動， 應暫停營業或暫緩辦理。

3.原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請衛生局核准後實施。

4.餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔／消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔／使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

5.醫院停止開放探病，住院病人的陪病者限1名。縣長徐耀昌表示，將配合中央疫情指揮中心之各項措施，加強督導與稽查，也請民眾務必配合，共同嚴守社區防線。

(中時 )