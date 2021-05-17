內政部今日發布新聞稿表示，為減少群聚效應，預防疫情擴散，今日起升級管制措施並加強雙北地區之陽明山國家公園、各國家公園室內遊憩據點及山屋相關防疫管制規定。

內政部指出，依據「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」規定，即日起至 5月28 日雙北市提升疫情警戒至第三級，停止室內5人以上、室外10人以上的聚會並僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，關閉營業及公共場域。

內政部表示，今日起亦同步升級管制措施，未來雙北地區的國家公園範圍內的室內遊憩據點，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，全面關閉。

內政部指出，山屋與生態保護區：除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋全面關閉並禁止人員進入國家公園生態保護區，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。

內政部表示，陽明山國家公園戶外遊憩據點，若為單一出入口，除維生等必要性外，全面關閉。其餘非單一出入口之戶外據點落實戴口罩與維持社交距離（1公尺）。

內政部指出，其餘國家公園戶外遊憩據點，限制500人以上集會活動，並視人流密度彈性管制引導分流，落實戴口罩與維持社交距離。各停車場降低停車數減量50％，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整，減緩遊憩據點之人流壓力。

(中時 )