因應社區傳播風險提高，指揮中心宣布即日起到6月8日，提升疫情警戒至第二級，國家表演藝術中心（國表藝中心）三館一團表示，對於演出節目受到影響部分，將全力協助表演團隊處理觀眾退換票、演出節目可售席次安排，以及座位調整、節目異動之處理。

國表藝中心包括國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心和國家交響樂團，國表藝中心表示，對於演出節目受到影響部分，將全力協助表演團隊處理觀眾退換票、演出節目可售席次安排，以及座位調整、節目異動之處理。

此外，因應座位間隔之實施，各場館將於落實各項防疫安全維護相關作業下，盡全力協助各節目主辦單位，以降低疫情對表團之衝擊。

對於表團將面臨配合調整為座位間隔而有取消或延後演出；因票房超過可安排座位間隔有加演分散觀眾之需求等情形，三場館將盡最大努力協助團隊進行協調處理，以設法協助取消退票、延期演出，或從原租用小廳移往大廳之演出場地進行調整、將原場次轉為錄影（音）模式等方式來因應。

(中時 )