台東縣學童肥胖比例高於全國平均值，其中台東馬偕醫院首次針對台東市及卑南鄉4年級國小學童進行高血脂症及高尿酸血症篩檢，實際參與的600名學童中，就有95名被列為具有早期心血管危險因子，相當於每6位學童中，就有1名可能罹患心血管疾病。
台東縣學童肥胖比例高於全國平均值，不僅如此，台東成人肥胖及過重盛行率也居全台之冠，花蓮次之。台東縣政府教育處指出，根據馬偕篩檢結果，台東區學童有15.8％被列為高危險邊緣，遠高於美國學童6.4％，推測肥胖原因與常接觸零食與含糖飲料、飲食西化及家族遺傳都有關聯。
馬偕醫院去年開始首次針對台東市及卑南鄉各國小4年級學生為對象，針對實際參與的600名學童進行高血脂症及高尿酸血症篩檢，其中男性占295位，女性305位。該院小兒科主任游昌憲指出，目前國內對學童高血脂症並無篩檢的研究，研究結果顯示，台東區學童高血脂症的盛行率高於美國學童，600位接受篩檢學生中，就有95位被列為具早期心血管危險因子，相當於每6名就有1名。
游昌憲說明，肥胖程度及家族史均不是篩檢高血脂病童合適的依據，衛教對高血脂患童及其家屬有所助益，但對持續極高血脂的患童，遵從醫囑服藥才能安全有效地降低血脂。
教育處表示，經飲食控制、追蹤甚至服藥，在衛教或治療後，學童皆得到改善。此次研究結果可提醒學生及家長，高血脂不是專屬肥胖者及具家族史者的疾病，養成良好的生活及飲食習慣、適度的運動及定期檢查才是維持身體健康的不二法門。
台東縣政府與台東馬偕醫院合作辦理「台東縣學童高血脂症及高尿酸血症之篩檢計畫」，是在台東校園首次執行的計畫，縣府協助推動計畫、與家長溝通協調，以了解高血脂篩檢的重要性，除可早期發現患童並促其就醫外，對檢查結果列為高危險邊緣的學童，同時由校方列入個案關懷持續追踪健康狀況，可望降低日後罹患心血管疾病機率。
(中時 )
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