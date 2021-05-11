台東縣政府與台東馬偕醫院合作辦理縣內學童高血脂症及高尿酸血症篩檢計畫，可望降低學童日後罹患心血管疾病機率。（蔡旻妤攝）

台東縣學童肥胖比例高於全國平均值，其中台東馬偕醫院首次針對台東市及卑南鄉4年級國小學童進行高血脂症及高尿酸血症篩檢，實際參與的600名學童中，就有95名被列為具有早期心血管危險因子，相當於每6位學童中，就有1名可能罹患心血管疾病。

台東縣學童肥胖比例高於全國平均值，不僅如此，台東成人肥胖及過重盛行率也居全台之冠，花蓮次之。台東縣政府教育處指出，根據馬偕篩檢結果，台東區學童有15.8％被列為高危險邊緣，遠高於美國學童6.4％，推測肥胖原因與常接觸零食與含糖飲料、飲食西化及家族遺傳都有關聯。

馬偕醫院去年開始首次針對台東市及卑南鄉各國小4年級學生為對象，針對實際參與的600名學童進行高血脂症及高尿酸血症篩檢，其中男性占295位，女性305位。該院小兒科主任游昌憲指出，目前國內對學童高血脂症並無篩檢的研究，研究結果顯示，台東區學童高血脂症的盛行率高於美國學童，600位接受篩檢學生中，就有95位被列為具早期心血管危險因子，相當於每6名就有1名。

游昌憲說明，肥胖程度及家族史均不是篩檢高血脂病童合適的依據，衛教對高血脂患童及其家屬有所助益，但對持續極高血脂的患童，遵從醫囑服藥才能安全有效地降低血脂。

教育處表示，經飲食控制、追蹤甚至服藥，在衛教或治療後，學童皆得到改善。此次研究結果可提醒學生及家長，高血脂不是專屬肥胖者及具家族史者的疾病，養成良好的生活及飲食習慣、適度的運動及定期檢查才是維持身體健康的不二法門。

台東縣政府與台東馬偕醫院合作辦理「台東縣學童高血脂症及高尿酸血症之篩檢計畫」，是在台東校園首次執行的計畫，縣府協助推動計畫、與家長溝通協調，以了解高血脂篩檢的重要性，除可早期發現患童並促其就醫外，對檢查結果列為高危險邊緣的學童，同時由校方列入個案關懷持續追踪健康狀況，可望降低日後罹患心血管疾病機率。

(中時 )