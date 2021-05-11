新冠肺炎疫情出現感染源不明本土病例，行政院長蘇貞昌今日緊急視察中央流行疫情指揮中心，拍板即日起至6月8日防疫等級升至二級，請民眾務必配合指揮中心的指示，「防疫一定要到位，否則嚴格開罰」。

蘇貞昌表示，清零2.0計畫將造成華航停飛好多班次，損失幾十億元，衝擊運量一至二成，甚至全球供應鏈，但華航有意願再辛苦都要撐著國家的經濟發展，撐著台灣在全球的重要供應鏈。

蘇貞昌今日上午二度找來華航董事長謝世謙、桃園縣長鄭文燦、相關部會舉行防疫會議，盤點清零2.0計畫對華航運量的影響，隨後臨時增加行程，中午11時55分前往中央流行疫情指揮中心視察，拍板防疫等級升至二級四周。

蘇貞昌表示，國內新冠肺炎疫情有新狀況發生，該嚴謹面對新起疫情，「大家該收心了」，務必遵照指揮中心防疫要求通通做到位。

此外，蘇揆也呼籲可以打疫苗的，趕快打疫苗，尤其各部會應鼓勵第一線人員務必施打疫苗。

(工商 )