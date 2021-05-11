韓國人氣男團NCT DREAM時隔1年回歸歌壇，此次是成軍5年來首度發行正規專輯《Hot Sauce》，也是取消畢業制度、MARK回到隊伍後，再次以「完整體7DREAM」之姿進行活動。全球粉絲的高度期待反映在專輯銷售上，而截至9日，專輯預售量已突破171萬張，相較上一張專輯《Reload》成長了243％，刷新自身紀錄，登上百萬銷售殿堂。

NCT DREAM的團隊宗旨為「展現青少年特有的活力，帶給大眾夢想和希望」，曾有著成員年滿20歲即畢業的模式。2016年以7名成員出道、2018年成員MARK畢業，於2020年宣布取消畢業制度並迎回畢業成員MARK恢復7人活動。這次回歸不僅是NCT DREAM成軍以來的首張正規專輯，更是團體時隔2年7個月後再度以「7DREAM」之姿站上舞台，因此意義非凡備感珍貴，成員們於記者會上表示比起成績，更專注在好好享受7人的活動上。

MARK說「能夠參加NCT DREAM的首張正規專輯，覺得很有意義所以更加努力，也感謝成員們讓我毫無陌生感地、熱情地歡迎我」，仁俊接著表示「因為7人相聚，讓歌曲和專輯更多樣化、感覺更強烈，MARK哥和我們一直都是一體的」。對於專輯預售的好成績，MARK感謝粉絲給予的喜愛，會更加努力並與粉絲創造更多美好的回憶。JENO表示這是繼迷你二輯《We go up》之後重啟的7人活動，想展現更加成長的面貌，最重要的是我們都很幸福，希望也能帶給粉絲力量與療癒。

出道當時平均年齡只有15.6歲的NCT DREAM成員，如今已全員成年，志晟表示「比起以前的確變得游刃有餘，隨著經驗的增加也領悟了其中訣竅」，楷燦則說「過去發行的專輯總是主打『Young』的風格，這次則是想展現出道以來所累積的實力」。主打歌〈味〉為Hip hop風格歌曲，有著像是唸誦咒語般、高中毒性的背景音，歌曲如同辣醬似的，既刺激又令人上癮，充分展現NCT DREAM獨一無二的強烈魅力。

專輯發行後，主打歌〈味〉空降國內外各大音源平台排行榜，銷售首日高達67萬張，再次更新自身紀錄，展現他們不斷成長的超高人氣。NCT DREAM首張正規專輯《Hot Sauce》，包含主打歌〈味〉在內共收錄10首歌曲，目前已與韓國同步在台數位發行。

(中時 )