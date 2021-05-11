中央流行疫情指揮中心今(11)日宣布，國內新增7例本土確診，6位是從社區發現的感染源不明個案。入口網站《Yahoo奇摩》就對「本土疫情拉警報，你是否會擔心隱性感染者？」等議題進行網路民調，調查發現，共有87.9%的網友傾向「台灣有隱性感染者」。

AZ疫苗。(圖/本報資料照，Shutterstock)

為因應疫情升溫，疫情指揮中心同時宣布防疫升級，自即日起至6月8日共4周，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，將推動6大管制措施，包括嚴格開罰未戴口罩者，停辦室外500人以上、室內100人以上的活動等。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

對於本土感染疫情升溫，入口網站《Yahoo奇摩》11日就對此發起網路投票民調，以「台灣疫情拉警報，你是否會想要打疫苗？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為5月11日至16日，截至11日21時20分為止，共有5千多名網友投票，列出5個選項，表示「一定會」比例佔14.3%、「應該會」佔23.1%、「應該不會」佔36.3%、「一定不會」佔20.9%，共有57.2%的網友傾向「不打疫苗」，「不知道/沒意見」佔5.4%。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

此外，民調也詢問，「本土確診數增加，隱形傳播鏈再度引發討論。你覺得台灣有沒有隱性感染者？」。表示「一定有」佔66.0%、「應該有」佔21.9%，共有87.9%的網友傾向「有隱性感染者」。此外，認為「應該沒有」佔4.2%、「一定沒有」佔4.4%、「不知道/沒意見」佔3.5%。

(中時新聞網)