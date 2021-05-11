中央流行疫情指揮中心11日將新冠肺炎疫情警戒提升至第二級，國內四大超商包括7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商，以及超市龍頭全聯、量販通路家樂福、愛買、好市多都宣布最新防疫措施，包括加強消毒清潔、未戴口罩不得入場、取消試吃試飲活動、暫停開放洗手間等，防疫等級全面升高！

★7-ELEVEN 全台門市暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲，暫停開放洗手間使用，同時加強清潔門市公共區域，並於座位區將採梅花座提醒，排隊動線也標示1.5公尺社交安全距離，提醒消費者進入門市須配戴口罩，持續提供酒精給顧客免費使用等，未來將配合政府公布的防疫政策，持續調整門市防疫規範。

★全家 因應近期疫情升溫，全家啟動防疫作業四大步驟，一是口罩不離口，店舖同仁全時段配戴口罩，並張貼宣傳海報呼籲民眾進店配戴口罩；二是勤洗手加強消毒，加強店舖同仁手部消毒；三是保持社交距離，於結帳區、休憩區張貼保持社交距離海報；四是重點區域定時消毒，休憩區、熟食區等重點區域定時消毒。

★萊爾富 加強落實防疫規範，包括人員當班全程配戴口罩、注意個人衛生保健，咖啡製作前手部確實酒精消毒，門市櫃檯區也提供消毒酒精，依社交距離規範調整休憩區桌椅等。OK超商也說，因應防疫升級，門市休憩區採梅花座，部分門市更將暫停開放休憩區，並持續落實人員進出配戴醫療級口罩、酒精消毒，及保持1.5公尺社交距離。

★全聯 因應防疫升級，全聯全門市暫停所有試吃、試飲活動，有販售阪急現烤麵包的門市也在上架前完成裝袋，並將暫停開放顧客使用廁所、微波爐，同時持續落實門市人員自主防護措施，每天上班皆戴口罩、量體溫、加強手部清潔等，如有症狀要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

★家樂福 全台賣場皆已取消試吃活動，顧客進入賣場也嚴格要求配戴口罩，若規勸不聽將請離賣場，在賣場入口提供清潔酒精，並提供一次性手套，避免顧客挑選商品時重複接觸，賣場內外廁所、手扶梯扶把、電梯按鍵、手推車等區域加強消毒，還有收銀台保持1.5公尺排隊距離，美食街持續使用防疫隔板與區隔座位等。

★愛買 自去年實施進場量測體溫、定期消毒、每15分鐘廣播宣導保持室內安全社交距離等，因疫情升溫，決定全面暫停試吃，並提高消毒頻率。

★好市多 全門市暫停試吃、用餐區餐桌椅全撤，同時進行人流控管，減少2成人流，並增加消毒頻率，包括手推車、電扶梯等區域，進場會先量測體溫，且一定要配戴口罩，明天開店前就會完成所有設置調整，所有門市人員也會做好自主防護措施。

(工商 )