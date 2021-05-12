雲林縣虎尾鎮雲73橋梁改建峻工，解決因高度不足引發的安全問題。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府協商嘉邑行善團改建虎尾鎮埒內里山子排水雲73橋梁，12日舉行竣工通車典禮，由雲林縣長張麗善、嘉邑行善團理事長徐文志等人共同主持，雲73橋梁因高度不足影響安全，改建後可以讓用路人更安心，在農產品運輸上也更加順暢。

張麗善表示，山子排水是虎尾鎮的重要排水系統，因長年堤防坍崩、水流斷面不足，縣府向中央水利署爭取1200萬元新建排水路，施工過程中發現雲73橋梁高度不足，經常堵塞影響排水，也危及橋樑安全，因此協商嘉邑行善團改建，將雲73橋樑提高，讓排水斷面更順暢。

嘉邑行善團理事長徐文志說，新建的橋梁命名為「仁壟橋」，是行善團在埒內里完成的第五座橋，感謝地方民眾在興建過程捐款支持。行善團除了義工施工以外，也跟專業廠商合作，以期橋樑符合施工規範，經過縣府驗收及監督，安全度更加提升，同時解決了淹水問題與改善交通。

縣水利處說明，山子大排屬於過溪子大排系統，起點於過溪子排水匯流處，終點在山子中排匯流處，全長2.2公里，集水面積4.63平方公里，流經興中、安溪、埒內、中溪等里，該排水系統是縣內水患頻傳的地區，縣府自2013年進行整治，8年來已投入5000多萬元，包括災後復建、應急工程等9期工程。

埒內里里長鐘大焜指出，縣道雲73是埒內居民進出要道，5、60年來沒有拓寬，橋梁與路況都很差，橫跨山子排水的這座橋梁，每逢大水便會溢堤，感謝縣府及嘉邑行善團共同關心，整合橋梁改建與排水改善。近年來經雲73往虎尾市區的車輛愈來愈多，新橋完工將有助紓解交通流量，也讓行車更安全。

(中時 )