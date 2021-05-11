因應社區疫情傳播風險升高，中央流行疫情指揮中心宣布國內已出現感染源不明的本土病例，自即日起至6月8日升級至第2級限制措施，雲林縣長張麗善11日表示，雖然雲林縣內沒有本土病例也無社區感染，但指揮中心仍維持1級開設並定期召開會議，並比照進到第2級防疫整備。

雲林縣政府防疫團隊表示，為防止發生社區傳播，即日起至6月8日共4周，提升疫情警戒並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。

符合公費疫苗施打資格者請踴躍施打疫苗，增加COVID－19疫苗施打點的設置，並加強宣導疫苗施打，提升施打率。

針對本周即將上場的國中教育會考，因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，請考生注意事項與試場規則說明。

另外，即日起至6月8日校園不對外開放，畢業旅行及校外教學等相關活動暫停。請各寺廟暫緩遶境及平安宴。長青食堂維持目前防疫模式，停止共餐改以外帶餐盒，讓長者照顧不中斷。

(中時 )