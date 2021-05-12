中航首季EPS1.12元 擬配發1.6元現金股利 19:552021/05/12 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中航（2612）12日董事會通今年首季財報，營收7.39億元，獲利2.21億元，EPS1.12元，遠優於去年同期的0.01元。中航船隻清一色海岬型船，今年首季該型船平均日租17,126美元，本月11日平均日租已達42,031美元，估計公司第二季獲利將大幅拉高。 中航去年EPS1.67元，董事會通過今年發放現金股利現金股利1.6元，發放率95.81％ 聯德-KY首季EPS 3.01元 賺贏去年H1 恩德第一季轉虧為盈EPS回升至0.05元 (工商 ) #中航 #EPS #平均日租 #擬配發 #元現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南紡4月EPS 0.24元 同期新高 18:162021/05/12 財經 長虹第1季EPS0.74元 16:022021/05/12 財經 春雨第一季EPS為0.47元 較去年同期大增46倍 18:252021/05/12 財經 《其他電子》接單旺 信紘科首季EPS0.36元 12:512021/05/12 財經 AES-KY首季獲利創新高 EPS達9.29元 09:102021/05/12 財經 《化工股》南寶首季EPS2.49元 今年營運樂觀 17:062021/05/12 財經 《汽車股》車市回暖 麗清首季EPS0.52元 08:022021/05/12 財經 《光電股》立碁轉型效應 第一季EPS倍增至0.47元 12:172021/05/12 財經 Q2業績會更好 萬海首季EPS 6.62元 賺贏去年 04:102021/05/12 產業特刊 《電腦設備》仁寶首季EPS達0.6元 淨利年增333％ 15:582021/05/12 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵Q1獲利年增2倍 EPS 1.38元 15:242021/05/12 財經 財經熱門新聞 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 台股9天狂跌2500點 專家曝短線低點可能出現在這時候 - 財經 疫情升溫 綜所稅、營所稅申報延長至6月底 - 財經 - 中央社 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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