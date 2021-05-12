中航（2612）12日董事會通今年首季財報，營收7.39億元，獲利2.21億元，EPS1.12元，遠優於去年同期的0.01元。中航船隻清一色海岬型船，今年首季該型船平均日租17,126美元，本月11日平均日租已達42,031美元，估計公司第二季獲利將大幅拉高。

中航去年EPS1.67元，董事會通過今年發放現金股利現金股利1.6元，發放率95.81％

聯德-KY首季EPS 3.01元 賺贏去年H1
恩德第一季轉虧為盈EPS回升至0.05元

(工商 )

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