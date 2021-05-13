台北市萬華區驚傳2小姐染疫，讓阿公店人潮瞬間嚇光！根據中央流行疫情指揮中心指出，這2例為50多歲與60多歲女性，分別在楓香清茶館、鴻達茶藝館工作，且感染源不明，也讓知名主持人劉寶傑昨（12日)晚間在節目中崩潰大喊：「在我家附近啊！」

名嘴李正皓昨晚在劉寶傑主持《關鍵時刻》談疫情，他說：「剛剛講這個萬華的茶館對不對，我跟你講現在傳出來可能有第三家，這兩家一家在三水街，一家在西園路，現在有另一家在廣州街。」讓劉寶傑聞言當場崩潰大喊：「在我家附近啊！嚇死我了。」

萬華驚傳阿公店2女確診，讓家住附近的劉寶傑崩潰不已。（取自關鍵時刻YouTube)

劉寶傑的反應立刻引發網友紛紛在影片下方留言，「寶傑你去阿公店嗎?不然你怕什麼」、「XDDDD」、「寶傑怕死了」。不過劉寶傑的擔心是有道理的，因為財經專家黃世聰直言，八大行業進出人員非常複雜、難控管，而且大家還不知道這兩女的感染源在哪，更有感染源根本不一樣的可能！

萬華2茶藝館女員工染疫 個別在中和、萬華驗出病毒

另外，黃世聰還提到，50多歲女性工作的楓香清茶館，已初步匡列12名同店員工隔離，60多歲女性工作的鴻達茶藝館，則是匡列30名同店員工隔離，劉寶傑此時更忍不住驚訝說：「你說60歲匡列的比50歲的還多？」也被網友打趣吐槽：「寶傑，你不知道茶館裡薑是老的辣嗎！」

(中時新聞網)