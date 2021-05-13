瑞典汽車製造商富豪汽車(Volvo)周三指出，公司考慮今年在斯德哥爾摩股市上市。

連同吉利控股集團旗下在香港上市的吉利汽車，雙方於今年二月宣布，已經停止兩家公司合併的談判。

由吉利控股所擁有的富豪汽車周三也宣布，將延長執行長Hakan Samuelsson的任期至2022年底。執行長長期以來一直支持上市，並且將這家低調和強調安全的汽車製造商從十年的虧損中扭轉為盈。

據富豪公告的資料，富豪在瑞典股市上市之後，吉利控股仍將是富豪的大股東。消息指出，吉利曾在2018年要讓富豪IPO，但是當時投資人對於300億美元的估值仍有疑慮，致使IPO計畫告吹。

而如果成功在斯德哥爾摩股市上市，將讓該公司創造更多讓全球投資人參與的機會。富豪並未說明上市的股份會有多少。

執行長表示，潛在的上市將為全球投資者創造機會，讓他們參與富豪的旅程。富豪長期以來一直討論著上市的可能，周三的公告標示著邁向上市的具體第一步。

(時報資訊)