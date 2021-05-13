美股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌4.11%，聯電ADR跌7.47%；台積電(2330)今天股價持續疲弱，早盤一度達541元，跌19元，但未跌破昨天低點518元，聯電(2303)更是率先翻紅，隨後維持在平盤之上整理。

美國4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲4.2%，漲幅高於3月的2.6%，創2008年9月以來最高水準，加深升息疑慮，美股周三大跌，以科技股為主的那斯達克指數跌2.67%，費城半導體指數跌逾4%，台積電美國存託憑證（ADR）跌4.11%，換算每股為台幣605元，聯電ADR跌7.47%，換算每股為台幣46.41元。

受到美國存託憑證（ADR）雙雙走跌影響，台積電、聯電均開低，台積電今天股價持續疲弱，早盤一度達541元，跌19元，但並未跌破周三的低點518元，且今日盤中跌幅亦逐步收斂，跌7元至553元。聯電早盤並未跌破周三低點44.1元，並率先翻紅，盤中漲0.55元至46.9元。

(時報資訊)