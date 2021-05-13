今年度國中教育會考本周舉行，蔡英文總統今天提醒五大防疫措施表示，這是所有國中學生重要的日子。因應疫情，教育部和防疫專家多次討論後，以最高防疫規格舉辦，並報請指揮中心通過，「國中會考如期舉行，防疫全面提升，請考生和家長安心！」

蔡英文今天在臉書指出，國中教育會考將在5月15日和16日舉行，這是所有國中學生重要的日子。她提醒考生和家長，因應疫情，此次會考，教育部和防疫專家多次討論後，以最高防疫規格舉辦，呼籲遵守相關規定：

一丶全程戴口罩：統一提供口罩給考生，沒戴口罩一律不得進入考場及試場。

二丶不開放陪考：除了經審查同意的身心障礙、重大傷病等考生可以有一名家長陪考外，其他類型考生不開放家長進入考場陪考，考場內由服務隊來協助考生。

三丶設置體溫量測站：考場入口設置體溫量測站，逐一查驗身分、量測體溫，並提供手部消毒。

四丶設置備用試場：自主健康管理、現場發燒或具呼吸道症狀的考生，將安排在備用試場的不同教室應考。

五丶維持試場通風：試場開冷氣時，維持四個角落窗戶的適度通風，不得用風扇向考生吹送，以免增加飛沫傳染風險。

針對近日疫情變化，她說，各考場也會增加洗手液、肥皂、酒精等防疫物資的準備數量及設置定點、增加洗手台及廁所的清潔消毒頻率，以及增加考場巡視頻率，確保防疫措施都有落實，能有效維護考生的健康！

她謝謝全國各地考場工作夥伴積極應變，也請考生和家長們多多體諒。「我們已經做好最安全的準備，祝福所有考生，為自己爭取到最好的成績、順利前往心中理想的學校，大家加油！」

(中時 )