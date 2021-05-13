永康大灣民眾在臉書社團上傳停電畫面。（摘自永康大小事／曹婷婷台南傳真）

興達電廠停工，全台大停電

高雄興達電廠14時37分發生不明原因跳機，燃煤二、四號機、和燃氣三號機皆跳機，台電高雄區處指出，因興達電廠事故全廠停機，目前全台進行緊急分區第一輪停限電從下午3時起至3時50分，至於停電範圍仍有待查明後再公布。

目前煙囪無黑煙，但有一些水氣情形。由於全廠停機，供電量不足緊急分區輪流供電，也造成全台各地大停電，包括台中、苗栗、桃園、基隆、新竹、宜蘭、高雄，目前都有部分區域停電，還有台北內湖、新北土城，都有網友回報停電中。

台北市截至15時30分，共受理電梯受困28件，已陸續協助脫困14件、人員15名，發電機冒煙9件，無人送醫。

北市萬華區西門町也受興達電廠停機影響，交通號誌罷工，車流大亂。（圖／宋原彰攝）

台北、高雄、嘉義、苗栗各行政區都傳出停電，國家警報聲響起，台電指出原因為興達發電廠事故導致，台北市西門町商家幾乎全面停電。（陳君瑋攝）

台北、高雄、嘉義、苗栗各行政區都傳出停電，國家警報聲響起，台電指出原因為興達發電廠事故導致，台北市西門町商家幾乎全面停電。（陳君瑋攝）

台北、高雄、嘉義、苗栗各行政區都傳出停電，國家警報聲響起，台電指出原因為興達發電廠事故導致，台北市西門町商家幾乎全面停電。（陳君瑋攝）

高雄市今天下午近3時，多個行政區出現大停電現象，網友抱怨今天天氣30多度，冷氣停電熱到爆。稍早記者收到「警訊通知」簡訊，上頭寫到「5月13日14時37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日15時開始執行緊急分區輪流停電」。台電高雄區處則說，目前正在了解釐清。

疑似台電內部Line群組對話

根據一張疑似台電內部Line群組對話曝光，停電原因是「因外部輸配線路問題，電廠電力無法輸出，故有機組跳脫，以維護電力系統穩定」。

Line對話也提到，興一機急降載，目前已近解聯；目前興達汽力機組，興二號、興四號立即跳脫，複循環也將降載一半。高市消防局接獲電梯受困案件共有3件，目前皆已脫困。

台南市永康區今天下午2點多無預警大範圍停電，包括鹽行、永大路、中正北路、中山南路等地段都傳出停電，安南區、北區也接著傳出停電，不少民眾都感到不解，紛紛上網詢問，「請問一下，知道為何大停電嗎？」台電台南營業處初步回覆，因興達電廠事故，執行緊急分區輪流停電，預計將停電50分鐘。

新北市截至15時30分，北市共受理電梯受困28件，已陸續協助脫困14件、人員15名，發電機冒煙9件，無人送醫。

(中時新聞網)