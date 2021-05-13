全台無預警大停電，連中央流行疫情指揮中心下午的疫情記者會直播也突然中斷，下午3點多疾管署記者室瞬間漆黑一片，只剩記者桌上的電腦、手機亮著，由於直播訊號突然中斷，不少線上網友嚇壞，紛紛詢問發生甚麼事？看到畫面黑一片，有網友驚呼：「阿中不見了」，還有網友問：「世界末日嗎？」。

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會「中途斷訊」 現場畫面曝光

高雄興達電廠今(13)日下午2點37分發生不明原因跳機，燃煤二、四號機、和燃氣三號機皆跳機，台電高雄區處指出，因興達電廠事故全廠停機，全台進行緊急分區第一輪停限電，停電範圍擴及全台。

電力中斷國家警報大作，連指揮中心記者會也受到影響，下午3點多疾管署突然停電，有記者拍到記者室漆黑一片的畫面，只剩記者桌上的電腦、手機還亮著，罕見畫面曝光，讓眾人驚訝，幾分鐘後備用電源才啟動。

疾管署臉書說明直播中斷原因。(截自疾管署臉書)

停電發生後，疫情記者會過不久也順勢結束，衛福部長陳時中離開記者會現場時，記者室外還漆黑一片，由於情況相當罕見，大批記者簇擁而上，紛紛開手機的手電筒照明，圍著陳時中猛拍。

由於指揮中心直播訊號也突然中斷，線上網友一片哀嚎，紛紛詢問發生甚麼事？看到畫面黑一片，有網友驚呼：「阿中不見了！」，由於近日國內本土疫情爆增，昨天才掀起大賣場、量販店、超市一陣民生物資搶購潮，今天又遇上全台大停電，有網友忍不住問：「世界末日？」，還有網友笑說還好昨天有囤到貨。

(中時新聞網)