台灣各地13日發生大規模停電，台電解釋因電網故障，而非缺電。台大癌醫中心醫院副院長王明鉅表示，台電發言人沒有說錯，但他沒說的是，未來將成為全世界第一大火力發電廠的大潭燃氣電廠，只要倒了一根電塔，就算發電機都正常，台灣也照樣會陷入和今天一樣的狀況。

王明鉅晚間在《臉書》指出，今天的513大停電，的確高雄興達發電廠裡的發電機並沒有故障，而是高雄路竹路北超高壓變電所的輸電設備發生問題，讓興達發電廠的燃氣和燃煤機組所發的電送不出去，當然不能讓發電機一直發電，而電都送不出去，因此為了保護發電機，只好讓發電機跳機。

王明鉅說，在電力供應減少但需求不變的情況下，就會讓全國電網的頻率下降，如果電網的頻率一直降下去，會造成其他的發電機組也跟著跳機，最後就會造成全國電力供應一起全部崩潰。因此，台電只好把需求也硬生生的減少到可以供應的數量。

王明鉅認為雖然台電發言人沒有說錯，今天的大停電的確不是發電機故障或者是無法供應電力，但是台電發言人沒有說的是，未來將成為全世界第一大火力發電廠的大潭燃氣電廠，他發的電也只有一條345 KV的電力高速公路，送到全國電網上，而這條345 KV的電力高速公路，就矗立在大潭電廠旁邊的稻田裡，只要倒了一根電塔，就算發電機都正常，台灣也照樣會陷入和今天一樣的狀況。

至於這次為什麼是電費單據上的C組和D組用戶輪流停電？王明鉅解釋，根據台電的說法，因為上一次2017年815大停電的時候，A組和B組已經停電過了，所以這次輪到C組和D組停電。

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(中時新聞網)