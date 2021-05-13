13日下午全台各地傳出大停電，台電表示，因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。第三輪限電時間1640-1730，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

至於分區停電編組，在每期電費帳單上會有供電編組，從A到H都有，本次停電是C區D區停電，總共會有617萬戶受影響。

根據資料顯示，興達發電廠位於台灣高雄市，發電幾有燃煤與燃氣機組為主，廠區總裝置容量為4325.95MW，次於台中發電廠及大潭發電廠，居台灣第三位。在幾組方面，燃煤機組有4部，，裝置容量分別為500MW及550MW機組各兩部；燃氣複循環機組方面，共裝置5部機組，複循環總裝置容量達2225.95MW，僅次於大潭發電廠，為台灣第二大的複循環發電廠。

值得注意的是，13日備轉容量率有10.01%，亮出供電穩定的綠燈，備轉容量至少有300萬瓩，不過因瞬間停電引發電網啟動保護措施，隨後進行分區停電，台電說，若不分區停電則會讓全台陷入全黑，影響遠高於分區停電。

(工商 )