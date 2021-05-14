家住蘆洲的五股獅子會前會長確診，足跡遍布雙北與桃園，傳染給10名親友，如今整個獅子會群聚已有19人染疫，遭戲稱根本「獅子王」，指揮中心也在13日加碼公布獅子王足跡，不少網友看到按摩店與巧虎奇幻音樂演奏會後，直呼「連年輕人都自嘆不如」。

由於獅子會相關人士足跡範圍太廣，指揮中心加碼公布6天行蹤，除了原先所熟知的當地按摩店與大風車會館外，更多了海霸王、孫東寶、好市多北投、新莊店、SOGO復興館、林口三井Outlet、台北市地下街、天母銀座日本料理，甚至還有國父紀念館的巧虎奇幻音樂演奏會，就連萬華阿公店也與其有關。

指揮中心公布獅子王在內的相關人士6天足跡。(圖／指揮中心提供)

獅子會相關足跡遍布整個北部，讓民眾相當恐慌。(圖／指揮中心提供)

不少網友忍不住留言開酸：「獅子會生活過這麼好？」、「退休阿伯的生活有夠多采多姿」、「上至茶室下至巧虎舞台劇都有涉足，興趣和活動範圍之廣，年輕人都自嘆不如」、「光四天行程就頂我一個月的出門量」、「天天跑按摩店，看來精力很旺盛」。

還有眼尖網友發現，獅子王連續兩天造訪新莊的楊老爹肉圓，也揶揄「這肉圓是有多美味？」、「連兩天都吃10個小時，看來應該是人間美食」，但也有人指出「這是整個獅子會相關者的足跡，不單單是前會長的啦」、「肉圓那個應該只是還沒確定時間吧，才先這樣列，不然怎麼可能吃11小時」、「不同人啦，不然怎麼可能同一時間在蘆洲跟林口」。

(中時新聞網)