五股獅子會前會長感染新冠肺炎後，隨之而來的19名確診都與他有關，相關足跡於13日一口氣公布；指揮中心更認定萬華茶藝館的群聚事件，與該名確診者有「人與人的連結」。醫師蘇怡寧認為，「獅子王」願意誠實公布足跡，需要極大勇氣，希望他的太太原諒他。

「我們台灣獅子王還是有王者風範的」，蘇怡寧強調，獅子會前會長配合疫調，公布了5月上旬共6天的足跡，雖然染疫了，仍試著讓社會的傷害進一步降到最低，「這點我必須致上最高敬意」。

蘇怡寧說，該名確診者也是受害者，「我們必須謝謝他的真誠，我也希望他太太一定要原諒他。」比起去年的紐西蘭籍機師死都不願意洩漏足跡，獅子會前會長更值得敬佩。

網友紛紛留言，力挺這名獅子會幹部，「老實說沒人願意中招，他要承受外在輿論壓力和身體的不適，還要擔心家人，這情況非我們能想像」、「疫調精準是防疫關鍵，呼籲大家不要再嘲笑他了」、「拜託確診者誠實交代行蹤及接觸者」、「謝謝誠實的獅子王」。

(中時新聞網)