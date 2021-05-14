國內新冠肺炎疫情持續升溫，使得全台各地人心惶惶，恆春半島近期傳出3段錄音檔，指稱有畢旅團客多人發燒送醫，疑似確診個案，據傳屏東縣長潘孟安為此震怒，要求相關單位追查造謠源頭，同時否認有確診個案。

3段錄音檔內容急促，指稱「剛已從墾丁大街送4個學生到醫院，已經確診，大家自己小心一點」、「有1、20人都發燒了，都是桃園南下畢旅的」內容繪聲繪影，也讓恐慌情緒升溫。

飯店業者則澄清，學生陸續出現上吐下瀉情況送醫，醫生初步診斷是急性腸胃炎，請民眾不要以訛傳訛。

中央流行疫情指揮中心則表示，網路流傳「指揮中心尚未公布多個地區有確診案例」等訊息尚未證實，有關疫情相關資訊，請民眾以指揮中心公布為主，切勿以訛傳訛。指揮中心提醒，民眾接獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。

(中時 )