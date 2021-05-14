台中市長盧秀燕今日到中央公園水井產水經檢測水質良好，可供台水公司淨化轉換成民生自來水，要求注重水質安全。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕14日表示，市府配合經濟部水利署及水公司推動「抗旱2.0計畫」。（盧金足攝）

鬧水荒！台中成孤島 盧秀燕：2024年苗栗才供水 太慢了

苦等不到下大雨好消息，水庫難解渴，台中市長盧秀燕14日上午至中央公園視察水井指出，德基水庫拉警報，但南北都無法供水給台中，台中市猶如被孤立，水利署規畫2024至2026年，苗栗才會供水給台中太慢了，憂心供5停2，6月惡化成供4停3？水利署表示，將視水情發展，5月20日前研議供水是否調整。

盧秀燕表示，台北有新竹幫忙供水，高雄有台南援水，但台中市卻未獲南北挹注，成為水源被孤立的城市，水利署規畫2024至2026年，苗栗才會供水給台中太慢了。

旱象日益嚴重，市府配合經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，透過西屯區泰安水井觀測站調查地下水狀況，評估在台中中央公園下方的地下水源可望成為最快速、適當的穩定水源。

水利局核准於中央公園開鑿20口民生用水井，並於英才公園等16處公園、經國及美術綠園道，后里區的鯉魚潭淨水廠等處核准抗旱井59口，預計每日可提供13.9萬噸民生用水，供應55萬人使用，期能緩解台中嚴峻水情。

盧秀燕到水井開挖處的取水點，關心水源檢驗是否合乎標準，她強調，這些井水都是檢驗後直接供入民生用水，水質安全很重要，水質經檢測若符合標準，將朝納入自來水管網辦理，並由台水公司監測確認水質，環保局加強抽測檢驗，維護民眾健康。

「目前德基水庫蓄水率為2.9％，有效蓄水量只剩下546萬立方公尺」，她表示，宣導節約用水外，水資源一定要「珍惜利用」，面對56年來最嚴峻旱象，市府配合中央「抗旱2.0計畫」積極開發伏流水及鑿井等水源，協助中央開鑿抗旱水井，並在老佛爺等10處建築工地緊急設置小型淨水設施，水資源回收中心完成6台RO大型淨水設備，配合經濟部最短時間拓展水源。

水利局長范世億說，宣導民眾節約用水，也配合中央開發新興水源，協助申請程序簡化等行政作業，中央規畫88口抗旱水井中已有79口目前已送市府核准先行施工。

水利署副總工程司張廣智表示，目前為供五停二，這幾天雲系情況看起來，希望有下雨的機會，是否會調供水情況，將到5月20日視水情再研議。

盧秀燕籲中央如果有要調整，必須事先向台中市府通報，讓市府可以提早因應，避免衝擊民生、餐飲、醫院等民眾與各行各業生活。

(中時 )